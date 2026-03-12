Nella capitale ungherese si segnala un aumento degli attacchi ai portavalori, mentre il governo di Budapest si manifesta con un atteggiamento apertamente ostile nei confronti dell’Ucraina. La tensione tra le due nazioni si intensifica in un momento cruciale della campagna elettorale ungherese, segnando una fase di conflitto ibrido che coinvolge aspetti politici e di sicurezza.

L’episodio dei 70 milioni sequestrati non è solo un incidente diplomatico, ma il sintomo di uno scontro più profondo in cui l’Ungheria agisce sempre più come avamposto degli interessi del Cremlino dentro l’Unione europea Budapest. L’escalation del conflitto fra Budapest e Kyiv procede a ritmi preoccupanti. Nelle fasi decisive della campagna elettorale ungherese, assume il carattere di un conflitto ibrido, combattuto nello spazio pubblico ma anche dietro le quinte. Il 5 marzo le forze speciali ungheresi hanno assaltato due furgoni portavalori in transito verso l’Ucraina, arrestando – di fatto prendendo in ostaggio per oltre un giorno – i sette passeggeri, funzionari della banca ucraina Oschadbank. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

