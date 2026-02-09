Aveva un fucile mi ha detto di scendere dall'auto | studentessa racconta l’assalto al portavalori a Lecce

Una studentessa di 19 anni ha vissuto momenti di paura ieri mattina durante l’assalto a un furgone portavalori tra Lecce e Brindisi. La ragazza stava passando con l’auto quando i banditi hanno aperto il fuoco e le hanno ordinato di scendere. Ha raccontato di aver visto uno dei uomini armato con un fucile, che le ha urlato di fermarsi. La polizia sta ancora cercando i responsabili, ma intanto la giovane è sotto choc per quanto accaduto.

Una giovane studentessa è rimasta coinvolta nell'assalto del portavalori avvenuto tra Lecce e Brindisi. Si stava recando all'università per sostenere un esame. "Uno dei rapinatori si è avvicinato al finestrino con un fucile, mi ha detto di scendere e mi hanno portato via l’auto", ha raccontato.🔗 Leggi su Fanpage.it

Questa mattina a Brindisi, un commando armato ha assaltato un portavalori, sparando anche alcuni colpi contro i carabinieri.

