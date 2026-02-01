L' eterna attrazione dell' arte per il potere

Un restauratore ha fatto notizia alla basilica di San Lorenzo in Lucina. Durante i lavori di recupero di un affresco, ha deciso di sostituire il volto di un cherubino con quello di Giorgia Meloni. La scelta ha sorpreso molti, anche perché nessuno si aspettava che un semplice intervento di restauro potesse diventare un gesto politico. La modifica è stata subito evidente e ha scatenato reazioni contrastanti tra chi apprezza l’originalità e chi invece critica l’atto come un’irriverenza. Ora si attende una risposta ufficiale dalle autorità ecclesi

Era ora! La responsabilità se l'è presa un bravo artigiano, un restauratore, che, riparando dai danni del tempo un affresco della basilica di San Lorenzo in Lucina, ha pensato bene di sostituire l'anonimo volto di un cherubino con quello di Giorgia Meloni. Naturalmente la sinistra ha sollevato ondate di proteste avendo vissuto e alimentato per decenni il culto della personalità e ritenendo di essere lei a poter stabilire come dove e quando celebrare il leader politico. D'altra parte, la questione è quale leader politico celebrare. C'è qualcosa di sbagliato nell'immortalare Lorenzo dei Medici o il grande doge Francesco Morosini, ricordando nelle opere d'arte il Magnifico di Firenze o il Capitano Generale da Mar nelle sue battaglie contro l'impero Ottomano? Non solo non c'è niente di cui scandalizzarsi, ma è un dovere civile da parte degli artisti tramandare con le loro opere la figura e le azioni dei grandi della nostra storia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it

