L’Arsenal ha punti da dimostrare contro il Liverpool dice Arteta

Mikel Arteta ha dichiarato che l’Arsenal ha ancora punti da dimostrare, in vista della partita contro il Liverpool. L’obiettivo è consolidare le proprie credenziali per il titolo e affrontare al meglio i campioni in carica della Premier League. La sfida rappresenta un momento importante per i Gunners, che desiderano rafforzare la propria posizione in classifica e dimostrare il proprio valore nella stagione in corso.

2026-01-07 16:56:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Mikel Arteta afferma che l'Arsenal ha "un punto da dimostrare" mentre cerca di consolidare le proprie credenziali per il titolo contro i campioni in carica della Premier League del Liverpool. I Gunners hanno trascorso un buon Natale e un buon anno nuovo, vincendo tutte e tre le partite – contro Brighton, Aston Villa e Bournemouth – e guardando gli sfidanti più vicini del Manchester City non riuscire a vincere le ultime due. Ciò ha consentito all'Arsenal di ottenere sei punti di vantaggio in cima alla classifica, ma Arteta ha lasciato intendere che la sua squadra ha ancora alcuni dubbiosi da vincere.

