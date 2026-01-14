Leila Pasar, imprenditrice e esperta di bellezza iraniana residente a Milano, esprime profonda preoccupazione per la crisi in Iran. Conosciuta come la maga delle sopracciglia, ha scelto di parlare anche per il suo popolo, che in questi giorni affronta una difficile battaglia contro il regime dell’Ayatollah Khamenei. La sua testimonianza evidenzia l’urgenza di un intervento e di una riflessione sulle condizioni umanitarie nel paese.

Leila Pasar, conosciuta come la maga delle sopracciglia, cura anche quelle di Amal Clooney, si è trasferita in Italia nel 2009 ma in questi giorni sente di dover essere la voce di un'altra causa, il suo popolo che sta lottando per rovesciare il regime dell' Ayatollah Ali Khamenei. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Leila Pasar, imprenditrice beauty iraniana che vive a Milano: «Quello che sta succedendo in Iran è una tragedia umanitaria. È questione di vita o di morte, di minuti, fino a quando questo regime può uccidere la gente?»

