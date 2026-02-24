Il progetto di estensione della metropolitana M1 a Baggio e negli Olmi causa l’attesa di circa 7,5 milioni di pendolari, con 3,3 chilometri di nuove linee. I lavori iniziano domani e coinvolgeranno nove cantieri tra Bisceglie, Baggio e gli Olmi. Tuttavia, resta irrisolto il problema del deposito dei treni, che potrebbe rallentare l’intera operazione. Le operazioni si concentrano sulla realizzazione delle nuove tratte e sulla gestione dei materiali.

Milano, 24 febbraio 2026 – La data ufficiale di avvio dei lavori è domani, mercoledì 25 febbraio. I cantieri tra Bisceglie, i quartieri Baggio e degli Olmi saranno nove in tutto. Il primo a comparire è stato quello del campo base, in via Degli Ulivi. Via via apriranno gli altri. La prima fase coinciderà soprattutto con le bonifiche e la costruzione dei manufatti delle tre nuove stazioni o, detto altrimenti, la costruzione dei locali tecnici e di servizio. Gli scavi inizieranno tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. E la terra sarà portata fuori città, in un’area a ridosso della tangenziale Ovest, attraverso un nastro trasportatore: un’eredità della Metropolitana 4, questa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Prolungamento metropolitana M1, al via i lavori da Bisceglie a Baggio: tre nuove stazioni sulla linea rossaIl Comune di Milano ha avviato i lavori per estendere la metropolitana M1 da Bisceglie a Baggio, causando un potenziamento della rete urbana.

Metro 1, i lavori per il prolungamento vanno avanti ma mancano i 200 milioni del Ministero dei Trasporti per i treniIl prolungamento della Metro 1 continua, ma senza i 200 milioni di euro promessi dal Ministero dei Trasporti i treni non arrivano.

Argomenti correlati

I numeri del prolungamento della M1 a Baggio e al Quartiere Olmi: 3,3 chilometri e 7,5 m ilioni di pendolari previsti, ma resta il nodo del deposito dei treni; Milano, al via il prolungamento della M1 fino a Baggio; Sei nuove fermate e quasi 4 miliardi di euro da trovare: ecco il futuro della metro B; Al via i lavori per il prolungamento della M1 da Bisceglie a Baggio: tre nuove stazioni e 3,3 km di linea verso l’ovest milanese.

prolungamento contratto maternità e patente a crediti: guida alle nuove regoledue cambiamenti normativi che impattano organizzazione aziendale e sistema sanzionatorio: estensione del contratto di sostituzione fino al primo anno del bambino e meccanismi più rapidi di decurtazion ... notizie.it

al via il cantiere per Valsesia, Baggio e Quartiere degli Olmi #milano #municipio7 #antoniosalinari - facebook.com facebook