Il Real Madrid ha annunciato il nuovo allenatore che prenderà il posto di Xabi Alonso, ex giocatore del Liverpool, alla guida della squadra al Santiago Bernabeu. Di seguito, riportiamo integralmente l’articolo pubblicato da un sito inglese, per offrire ai lettori italiani una versione fedele e chiara delle ultime novità.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Il Real Madrid ha agito con decisione dopo la sconfitta in Supercoppa contro i rivali storici del Barcellona. L’allenatore della prima squadra Xabi Alonso ha lasciato il club con i migliori auguri del Real Madrid dopo il risultato. Il Real Madrid è stato battuto 3-2 Los Cules nella finale di Supercoppa di domenica sera all’Alinma Bank Stadium in Arabia Saudita. Potrebbe piacerti Alvaro Arbeloa sostituisce Xabi Alonso come allenatore del Real Madrid. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il Real Madrid annuncia il successore di Xabi Alonso come ex giocatore del Liverpool alla guida del Santiago Bernabeu

