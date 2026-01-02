Real Madrid-Real Betis domenica 04 gennaio 2026 ore 16 | 15 | formazioni quote pronostici Partita aperta al Bernabeu?

Il match tra Real Madrid e Real Betis, in programma domenica 4 gennaio 2026 alle 16:15 al Bernabeu, rappresenta un'occasione importante per entrambe le squadre. In questo articolo troverai informazioni sulle formazioni, le quote e i pronostici, analizzando gli aspetti principali di una partita che si preannuncia equilibrata e aperta a diverse possibilità.

Il nuovo anno del Real Madrid si aprirà subito con una partita affascinante ed impegnativa: il Real Betis sarà ospite al Bernabeu domenica pomeriggio. I Verdiblancos sono sesti con 28 punti e gravitano nelle zone europee: sono in un periodo complessivamente positivo, hanno chiuso il 2025 con una goleada inflitta al Getafe e guardano con . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

