Sintra, azienda di Arezzo specializzata in digitalizzazione d’impresa, è stata riconosciuta come Shopify Premier Partner. Questa qualifica, riservata a poche realtà italiane, testimonia l’elevato livello di competenza tecnologica dell’azienda e il suo contributo all’innovazione nel commercio elettronico, confermando la capacità di sviluppare soluzioni personalizzate e di qualità per i propri clienti.

Arezzo, 15 gennaio 2026 – Importante riconoscimento internazionale per Sintra. L’azienda aretina, punto di riferimento per i processi di digitalizzazione d’impresa, è rientrata tra le sole cinque realtà italiane che hanno meritato la qualifica di Shopify Premier Partner a testimonianza dell’elevato livello di competenza informatica e tecnologica acquisita, del contributo di innovazione apportato al commercio elettronico e della consolidata capacità di sviluppare soluzioni su misura per ogni mercato. L’investitura è arrivata direttamente dalla canadese Shopify che è oggi tra le multinazionali più importanti e all’avanguardia a livello globale nel settore dell’e-commerce. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sintra è tra le cinque realtà italiane scelte come Shopify Premier Partner

