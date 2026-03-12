L' appello della Meloni | Riforma giustizia coraggiosa andare oltre allarmismi e menzogne non voltatevi dall' altra parte

Durante un evento a Milano a sostegno del “Sì” al referendum, la premier ha rivolto un appello chiedendo di abbandonare allarmismi e menzogne, sostenendo che bisogna andare oltre le paure sulla riforma della giustizia. Nell’intervento, ha anche fatto riferimento alla situazione internazionale, sottolineando l’importanza di un cambiamento coraggioso nel sistema giudiziario italiano.

L'intervento di Giorgia Meloni all'evento per il "Sì" al referendum che si è tenuto a Milano si è aperto con un passaggio sulla situazione internazionale. "Sono giornate di grande attenzione e lavoro. Siamo concentrati sulla crisi internazionale, sulle risposte che dobbiamo dare alle possibili ripercussioni" della guerra, ha esordito il presidente del Consiglio. Ma "dall'altra noi non vogliamo rinunciare" a dare "la giusta attenzione al traguardo epocale di riuscire finalmente a riformare in Italia anche la giustizia". Il premier ha poi sottolineato che c'è "una volontà di mantenere lo status quo" sulla giustizia e rivolgendosi ai presenti...

