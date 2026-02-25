Per l'ex premier il governo vuole usare la riforma per "addomesticare la giustizia". Il Guardasigilli si difende: "E’ un processo alle intenzioni". Il confronto a Palermo È derby tra i comitati per il sì al referendum. E scende in campo Mantovano “Quando sento il ministro Carlo Nordio esporre le ragioni di questa riforma con tale ragionevolezza sono quasi conquistato”. Per un momento, durante il duello con il Guardasigilli in scena oggi a Palermo, nel leader del M5s Giuseppe Conte sembra quasi prevalere l’onestà intellettuale del giurista. Ma l’animo del politico ha subito la meglio. Così Conte torna ad agitare i fantasmi della svolta... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Duello Conte-Nordio: fantasmi autoritari da una parte, riforma dall’altra

