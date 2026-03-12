Meloni | Riforma giustizia coraggiosa andare oltre allarmismi e menzogne

Giorgia Meloni ha partecipato a un evento a Milano per sostenere il “sì” al referendum sulla riforma della giustizia. Durante il suo intervento, ha definito la riforma “coraggiosa” e ha invitato a superare allarmismi e menzogne. L’intervento si è aperto con un riferimento alla situazione internazionale, senza entrare in dettagli specifici.

L'intervento di Giorgia Meloni all'evento per il "sì" al referendum che si è tenuto a Milano si è aperto con un passaggio sulla situazione internazionale. "Sono giornate di grande attenzione e lavoro. Siamo concentrati sulla crisi internazionale, sulle risposte che dobbiamo dare alle possibili ripercussioni" della guerra, ha esordito il presidente del Consiglio. Ma "dall'altra noi non vogliamo rinunciare" a dare "la giusta attenzione al traguardo epocale di riuscire finalmente a riformare in Italia anche la giustizia".