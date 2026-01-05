Musulmani senza sepoltura nel Milanese l'appello dell'assessore | Non si può più fare finta di niente

L’assessore di Paullo, Abdullah Badinjki, evidenzia la carenza di spazi per le sepolture musulmane nel Milanese. In un appello alla Regione Lombardia, sottolinea l’urgenza di affrontare questa problematica, che riguarda molte comunità di seconda e terza generazione. La mancanza di luoghi dedicati rischia di creare difficoltà e discriminazioni, rendendo necessaria una riflessione condivisa e soluzioni pratiche per garantire i diritti di tutti.

Musulmani senza una sepoltura, appello alla Regione: "Abbattiamo i recinti ideologici, è una questione di dignità umana" - Da Paullo la richiesta dell'assessore Abdullah Badinjki, dopo le difficoltà per la tumulazione delle salme di tre islamici.

Musulmani senza sepoltura, un uomo di Vizzolo attende da giorni un posto - APPELLO ALLA REGIONE L'assessore di Paullo Abdullah Badinjki lancia l'allarme sulla situazione: l'unico camposanto con una sezione per le persone di fede islamica è quello di San Donato che però è già ...

