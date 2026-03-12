Lamezia | 21 indagati droga sequestrata e campi agricoli

A Lamezia Terme, sono state notificate 21 persone nell’ambito dell’operazione Pullo, che ha smantellato una rete di traffico e spaccio di droga. Durante le indagini sono stati sequestrati stupefacenti e sono stati trovati anche campi agricoli. Le indagini preliminari si sono concluse con la notifica degli avvisi ai coinvolti.

Una rete di traffico e spaccio di stupefacenti è stata smantellata a Lamezia Terme attraverso l’operazione Pullo, che ha portato alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di 21 persone. La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della di Lamezia Terme, ha eseguito perquisizioni che hanno portato all’arresto in flagranza di un indagato e al sequestro di sostanze come eroina, cocaina, hashish e marijuana. L’indagine, iniziata nel 2021, ha rivelato l’utilizzo di terreni agricoli nella località Pullo come basi logistiche per nascondere la droga mediante interramento, evidenziando una strategia operativa sofisticata che cerca di eludere i controlli investigativi tradizionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

