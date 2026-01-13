Truffa ai fondi agricoli quattro imprenditori indagati | sequestrati 454 mila euro

Quattro imprenditori sono stati indagati nell’ambito di un’indagine sulla truffa ai fondi agricoli, con sequestri per oltre 450 mila euro. L’indagine evidenzia come un corretto utilizzo del ‘codice pascolo’ avrebbe consentito ai veterinari di monitorare la movimentazione del bestiame e prevenire l’illecito. Un caso che mette in luce le criticità nel controllo delle risorse agricole e l’importanza di procedure trasparenti.

Truffa sui fondi agricoli, sequestri per 454mila euro nel Messinese e quattro imprenditori indagati - Contributi Pac ottenuti indebitamente: sequestrati denaro, beni e 203 titoli di pagamento. msn.com

Messina, truffa sui fondi PAC: maxi sequestro a quattro allevatori - Il Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di Messina ha eseguito un Decreto emesso dall’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Catania, su richiesta della Procura Eu ... strettoweb.com

Svizzera: condanne per chi usa i fondi Covid per comprarsi una Maserati. Italia: Santanchè rinviata a giudizio per truffa sui fondi Covid e falso in bilancio, ma ancora ministra. Due Paesi, due concetti di responsabilità. x.com

Una finta raccolta fondi per sostenere il presepe vivente e aiutare bambini malati di tumore si è rivelata una truffa. Un uomo è stato scoperto e denunciato dai carabinieri. https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/dentrolanotizia20252026/isernia-racc - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.