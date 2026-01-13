Truffa ai fondi agricoli quattro imprenditori indagati | sequestrati 454 mila euro

Da cataniatoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro imprenditori sono stati indagati nell’ambito di un’indagine sulla truffa ai fondi agricoli, con sequestri per oltre 450 mila euro. L’indagine evidenzia come un corretto utilizzo del ‘codice pascolo’ avrebbe consentito ai veterinari di monitorare la movimentazione del bestiame e prevenire l’illecito. Un caso che mette in luce le criticità nel controllo delle risorse agricole e l’importanza di procedure trasparenti.

“Se fosse stato attivato correttamente il ‘codice pascolo’, i veterinari avrebbero potuto controllare la reale movimentazione del bestiame e impedire l’illecito”. È la mancata applicazione di questa procedura fondamentale ad aver fatto emergere una truffa ai danni dei fondi destinati. 🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Maxi frode fiscale: 42 indagati tra imprenditori e professionisti. Sequestrati oltre 14 milioni di euro

Leggi anche: Fondi distratti per fini personali: 9 soggetti indagati per peculato e riciclaggio, sequestrati 800mila euro

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

truffa fondi agricoli quattroTruffa sui fondi agricoli: sequestrati oltre 450 mila euro a quattro imprenditori nel Messinese - I Carabinieri del Reparto Tutela Agroalimentare di Messina hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le ... 98zero.com

truffa fondi agricoli quattroTruffa sui fondi agricoli, sequestri per 454mila euro nel Messinese e quattro imprenditori indagati - Contributi Pac ottenuti indebitamente: sequestrati denaro, beni e 203 titoli di pagamento. msn.com

truffa fondi agricoli quattroMessina, truffa sui fondi PAC: maxi sequestro a quattro allevatori - Il Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di Messina ha eseguito un Decreto emesso dall’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Catania, su richiesta della Procura Eu ... strettoweb.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.