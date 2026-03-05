La presidente del Consiglio ha dichiarato che l’Italia si atterrà agli accordi bilaterali con gli Stati Uniti, manifestando anche preoccupazione per l’eventuale escalation in Medio Oriente. La tensione nella regione è al centro delle sue parole, mentre si mantiene fede a quanto stabilito nei rapporti con gli alleati internazionali. Nessuna altra informazione sulle cause o sui possibili sviluppi.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso forte preoccupazione per l’evoluzione della situazione in Medio Oriente, sottolineando i rischi legati alla crescente tensione nella regione. Meloni ha evidenziato come questa dinamica possa avere ripercussioni significative anche per l’Italia, motivo per cui il governo segue con attenzione gli sviluppi internazionali. Durante l’intervento nel programma radiofonico Non Stop News su RTL 102.5, la presidente del Consiglio ha chiarito la posizione italiana rispetto a un eventuale coinvolgimento nel conflitto. La premier ha dichiarato che al momento non esiste alcuna richiesta relativa all’utilizzo delle basi militari presenti in Italia per operazioni contro l’Iran. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Meloni: ‘Sulle basi Usa ci atteniamo agli accordi bilaterali’

Iran, Meloni: «Non siamo in guerra e non ci entriamo. Sulle basi Usa ci atteniamo agli accordi bilaterali»«Oggi non abbiamo nessuna richiesta in questo senso e voglio dire che non siamo in guerra e non vogliamo entrare in guerra».

Leggi anche: Iran, Meloni: «Non siamo in guerra e non vogliamo entrarci. Sulle basi Usa ci atteniamo agli accordi bilaterali»

Una selezione di notizie su Meloni 'Sulle basi Usa ci atteniamo....

Temi più discussi: Uso delle basi Usa, Meloni fa lo struzzo e evita il parlamento; Crosetto: 'Sull'utilizzo delle basi Usa in Italia valgono i trattati'; Guerra in Iran, Sigonella e le altre basi Usa in Italia: chi decide per usarle?; I Paesi del Golfo chiedono aiuti a Meloni: Valuteremo la richiesta Usa sulle basi.

Iran, Meloni: «Non siamo in guerra e non ci entriamo. Sulle basi Usa ci atteniamo agli accordi bilaterali»«Oggi non abbiamo nessuna richiesta in questo senso e voglio dire che non siamo in guerra e non vogliamo entrare in guerra». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite ... ilmessaggero.it

Iran, Meloni rompe il silenzio: Dagli Usa nessuna richiesta sulle basi, non siamo in guerra e non ci entriamo. Poi avverte: tasse più alte a chi specula su bollette e prezziGuerra in Iran, Meloni: Sulle basi Usa ci atteniamo agli accordi bilaterali La presidente del Consiglio Giorgia Meloni rompe il silenzio sulla guerra in ... affaritaliani.it

MEDIO ORIENTE | Meloni sul conflitto in corso: "Sulle basi Usa ci atteniamo agli accordi bilaterali. Non abbiamo nessuna richiesta, non siamo in guerra e non ci entriamo. Tutti stanno facendo così, vale anche per l'Italia". La premier: "Preoccupa il rischio di esc x.com

La situazione è drammatica. Il conflitto in Medio-Oriente rischia di allargarsi con conseguenze imprevedibili. Così di buon mattino la presidente del Consiglio Giorgia Meloni riunisce i suoi ministri a Palazzo Chigi e decide che serve un passaggio parlamentare - facebook.com facebook