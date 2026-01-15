Ladro ucciso il campanello poi il botto | ecco cosa è successo nella villetta di Lonate Pozzolo
Nella villetta di Lonate Pozzolo, un tentativo di rapina si è concluso con la morte di Adamo Massa, 37 anni, di origini sinti e residente a Torino. L'episodio, avvenuto dopo che il ladro aveva suonato il campanello, ha portato a un'escalation di eventi che si è conclusa con un tragico sparo. La vicenda solleva riflessioni sulla sicurezza e le conseguenze delle intrusioni illegali.
È stato ucciso mentre tentava una rapina Adamo Massa, il 37enne di origini sinti residente in un campo nomadi torinese. A ferire mortalmente Jonathan Maria Rivolta, ricercatore 33enne che vive a casa dei genitori a Lonate Pozzolo, nel Varesotto. Tutto ha inizio nella mattinata di mercoledì 14 gennaio, quando - insospettito dai rumori - Jonathan era sceso al piano terra della villetta. Qui ha sorpreso i due ladri che avevano appena fatto irruzione. I malviventi erano convinti che la casa fosse vuota. Avevano anche - ricostruisce Il Corriere della Sera - suonato più volte il campanello senza risposta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
