Ladro ucciso il campanello poi il botto | ecco cosa è successo nella villetta di Lonate Pozzolo

Nella villetta di Lonate Pozzolo, un tentativo di rapina si è concluso con la morte di Adamo Massa, 37 anni, di origini sinti e residente a Torino. L'episodio, avvenuto dopo che il ladro aveva suonato il campanello, ha portato a un'escalation di eventi che si è conclusa con un tragico sparo. La vicenda solleva riflessioni sulla sicurezza e le conseguenze delle intrusioni illegali.

