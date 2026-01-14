Barman ucciso dal vigile urbano arrestato il presunto complice

Un uomo di 38 anni di Spinea è stato arrestato con l’accusa di essere coinvolto nell’omicidio del barman moldavo Sergiu Tarna, ucciso con un colpo di pistola a Mira. L’agente di polizia locale Riccardo Salvagno, già in custodia, è ritenuto responsabile dell’omicidio. Le indagini continuano per chiarire i dettagli e le eventuali responsabilità di altri soggetti coinvolti in questo episodio.

Un 38enne residente a Spinea (Venezia) è stato arrestato perché ritenuto responsabile, in concorso, dell' omicidio di Sergiu Tarna, il barman moldavo 25enne freddato con un colpo di pistola alla tempia in un campo agricolo di Malcontenta di Mira da Riccardo Salvagno, 40enne agente della polizia locale di Venezia, che è già in carcere da dieci giorni. Si tratta dell'uomo ripreso dalle telecamere la sera del 30 dicembre che, sotto minaccia di una pistola di Salvagno, costringeva Tarna a salire in auto con lui. L'amico che vive a Tenerife conferma la versione del ricatto sessuale data da Salvagno.

