Spinea giovane ucciso da un vigile urbano arrestato il presunto complice

Un uomo di 38 anni residente a Spinea è stato arrestato nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Sergiu Tarna, avvenuto lo scorso 31 dicembre a Mira. L’indagine si sta ampliando e coinvolge anche un presunto complice. La vicenda riguarda il tragico episodio avvenuto in un campo agricolo e sta ricevendo attenzione da parte delle forze dell’ordine. Per aggiornamenti e approfondimenti, si consiglia di consultare le fonti ufficiali.

L'indagine si allarga. Un uomo di 38 anni residente a Spinea è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Venezia perché ritenuto coinvolto nell' omicidio di Sergiu Tarna, il 25enne ucciso con un colpo di pistola alla tempia lo scorso 31 dicembre in un campo agricolo a Malcontenta di Mira, nel Veneziano. L'inchiesta aveva già portato all'arresto del presunto esecutore materiale, Riccardo Salvagno, 40 anni, agente della polizia locale. Accusa di concorso in omicidio. Il 38enne, già noto alle forze dell'ordine, è accusato di concorso nell'omicidio, insieme a un'altra persona fermata il 6 gennaio.

Giovane ucciso da vigile urbano a Venezia, arrestato presunto complice - Un 38enne, residente a Spinea, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Venezia, perché coinvolto nell'omicidio di Sergiu Tarna, il 25enne freddato con un ... tg24.sky.it

Barman ucciso nel Veneziano, arrestato il presunto complice del vigile - I carabinieri hanno fermato un 38enne di Spinea: è accusato di aver partecipato sia al sequestro del 25enne moldavo sia alla sua esecuzione in un campo agricolo ... quotidiano.net

