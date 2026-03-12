Da trent'anni si aspetta l'adattamento della storia di Scarpetta in una serie TV, e ora che il progetto è arrivato su Prime Video, i risultati sono discreti ma non eccezionali. Nicole interpreta il ruolo principale e il prodotto finale mostra alcune qualità, anche se non soddisfa completamente le aspettative dei fan. La produzione mantiene un buon livello, ma non riesce a conquistare del tutto il pubblico.

L ’atteso passaggio di Scarpetta dai libri a serie tv Prime Video è buono ma non buonissimo. Nicole Kidman, nei panni del medico legale (Kay Scarpetta) e consulente dell’FBI creato da Patricia Cornwell ormai 30 anni è come sempre brava (anche se immaginarla come di discendenza italiana si fa un po’ fatica). Manca però il tono dei gialli, a favore di un analisi a ampio spettro che perde di vista la protagonista, un vero peccato. La serie è creata e sceneggiata da Liz Sarnoff ( Barry, Lost ) e prodotta tra dli altri da Kidman e Jamie Lee Curtis. Da Nicole Kidman a Penélope Cruz: le muse di Chanel in front row per Matthieu Blazy X Leggi anche › Nicole Kidman e Keith Urban: il divorzio è ufficiale Scarpetta su Prime Video: trama della serie con Nicole Kidman, quanti episodi e cast. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'adattamento atteso da trent'anni forse deluderà i fan

