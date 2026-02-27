In oltre trent’anni, i Pokémon sono cresciuti fino a diventare un fenomeno globale, cambiando il modo di giocare e di pensare il mondo del divertimento. Nel frattempo, le origini del gioco affondano in un’infanzia giapponese, dove un giovane trascorreva i pomeriggi catturando insetti nelle campagne. Questa storia si intreccia con l’evoluzione di un universo che ha conquistato generazioni.

Nelle campagne giapponesi degli anni Settanta, un ragazzino di nome Tajiri Satoshi passa le sue spensierate ore giovanili andando a caccia di insetti da catturare. Come nei pressi della via Gluck però, anche nel paese del Sol Levante l’urbanizzazione riduce sempre più drasticamente prati, laghetti e foreste, sostituendoli con palazzi e cemento. Senza più insetti, Satoshi si consola coi videogiochi; è poco più di un ragazzo quando fonda la rivista per appassionati Game Freak e, un giorno, quando ormai è un uomo, qualcuno gli mette in mano un Gameboy. È lì che gli torna in mente la vecchissima idea di un gioco con cui trasmettere alle nuove generazioni le emozioni di quando era piccolo, e tornare a catturare creature nascoste nell’erba alta, sui rami o nell’acqua. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - In trent’anni i Pokemon sono diventati un impero. E forse il senso stesso del gioco s’è perso

Trent’anni di Pokémon: al via la campagna globale “Qual è il tuo preferito?” – Il video(Adnkronos) – Il franchise Pokémon inaugura ufficialmente le celebrazioni per il suo trentesimo anniversario con il lancio della campagna mondiale...

