Lunedì 9 marzo, le organizzazioni sindacali USB Lavoro privato e COBAS Lavoro privato hanno proclamato uno sciopero generale di tutti i dipendenti di Alia. La società, che gestisce i servizi di pulizia e raccolta dei rifiuti, ha annunciato che i servizi a Firenze, Pistoia e Prato saranno garantiti durante questa giornata. La comunicazione è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale.

In considerazione di questo, su tutto il territorio dei 65 Comuni gestiti nelle province di Firenze, Pistoia e Prato, durante la giornata di sciopero saranno garantiti (ai sensi L.14690 e relativi accordi sindacali nazionali) i seguenti servizi minimi essenziali: raccolta e trasporto rifiuti definiti pericolosi; raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani per mense pubbliche e private, ospedali, case di cura, ospizi, centri di accoglienza, orfanotrofi, stazioni ferroviarie ed aeroportuali, caserme e carceri; pulizia di mercati, aree sosta attrezzate, aree di interesse turistico e museale. Saranno anche garantite le attività di raccolta delle... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Sciopero Alia: i servizi di pulizia e raccolta garantiti a Firenze, Pistoia e Prato

Pulizia urbana, soddisfatto il 90% degli utenti. Firenze, Prato e Pistoia sopra la media nazionaleNelle province di Firenze, Prato e Pistoia la percezione della pulizia urbana migliora, al contrario del livello nazionale dove il giudizio dei...

Leggi anche: Nuovo sciopero di Trenord in settimana: orari e servizi garantiti

Una raccolta di contenuti su Sciopero Alia.

Discussioni sull' argomento Sciopero dei servizi Plures Alia; Sciopero dei treni a Milano e in Lombardia il 27 e 28 febbraio 2026: orari, fasce garantite e modalità.

Sciopero 9 marzo 2026, stop a scuole, sanità e trasporti: i servizi che si fermerannoLunedì 9 marzo mobilitazione nazionale indetto dalla Cgil per i diritti delle donne: a rischio scuole, trasporti, sanità e uffici pubblici ... quifinanza.it

Sciopero 9 marzo 2026: Scuola, trasporti, Sanità e PA: i servizi garantitiLunedì 9 marzo sciopero generale nazionale: ferme Scuola, Università, Sanità e PA. Trasporti a rischio. Servizi garantiti e fasce orarie. msn.com

L'uomo, un sessantenne, dopo aver gettato dei vetri nel contenitore di Alia ha preso dall'auto il trasportino e ha liberato il micio. Per lui è scattata anche la sospensione della patente fino a un anno, misura prevista per chi utilizza il veicolo per abbandonare a - facebook.com facebook