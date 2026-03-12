L'Accademia di Belle Arti di Roma ha avviato un progetto che combina fotografia e tecnologia mobile, coinvolgendo studenti e docenti in attività pratiche. realme, azienda di tecnologia, è diventata partner fotografico ufficiale dell'iniziativa, fornendo strumenti e supporto per sviluppare nuove modalità di espressione artistica attraverso dispositivi mobili. La collaborazione mira a promuovere l'uso innovativo della fotografia tra i giovani artisti.

(Tecnologia) - realme annuncia una nuova collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Roma, assumendo il ruolo di partner fotografico ufficiale per un progetto che integra tecnologia mobile e formazione artistica. Nell'ambito di questa iniziativa, i dispositivi della serie realme 16 Pro vengono adottati dalla Scuola di Fotografia e Video come strumenti di sperimentazione per docenti e studenti. L'obiettivo dichiarato dell'operazione è stabilire un "dialogo concreto tra industria tecnologica e istituzioni artistiche", offrendo ai partecipanti la possibilità di analizzare le applicazioni creative della fotografia smartphone. Il programma si svilupperà attraverso diverse fasi operative, partendo da un periodo di pratica didattica previsto tra aprile e giugno 2026. 🔗 Leggi su Iltempo.it

L'Accademia di Belle Arti di Roma sperimenta la fusione tra fotografia e linguaggio mobile

