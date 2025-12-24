Milan ecco Füllkrug | ha scelto il numero 9 oggi prima volta a Milanello da Allegri

Ieri le visite mediche, oggi i primi passi nel centro sportivo rossonero di Milanello: Niclas Füllkrug è virtualmente un nuovo giocatore del Milan. L'attaccante tedesco verrà ufficializzato il 2 gennaio 2026, alla riapertura del calciomercato. Perché il Milan ha scelto Füllkrug - L'attaccante tedesco arriva al Milan e può garantire ad Allegri una possibilità in più per il reparto: i dati spiegano con precisione cosa porterà ...

Milan, Tare: "Ecco chi ha scelto Allegri". Poi un aneddoto da giocatore: "Mi vergognavo" - Cresciuto nelle giovanili del Partizani Tirani, dove esordì anche in prima squadra, Tare nel 1994 lasciò l'Albania: "Sono andato in Grecia il primo anno, è stata un'esperienza piena di alti e bassi. tuttosport.com

Pagina 2 | Milan, Tare: "Ecco chi ha scelto Allegri". Poi un aneddoto da giocatore: "Mi vergognavo" - "Con i miei compagni di scuola, quando sedevamo al "Parku Rinia", dicevo sempre loro che un giorno mi avrebbero visto in Serie A. tuttosport.com

