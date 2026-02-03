Cerreto il laboratorio di pasticceria sociale DolceMente al Sigep World di Rimini

A Rimini, sette persone provenienti da Cerreto hanno partecipato a un laboratorio di pasticceria sociale chiamato “DolceMente” durante il Sigep World. Sono stati ore intense tra profumi, sapori e scambi con maestri pasticcieri di livello internazionale. I partecipanti hanno messo le mani in pasta, imparando tecniche e segreti del mestiere, e hanno vissuto un’esperienza che va oltre il semplice dolce. Gli operatori del progetto hanno accompagnato i partecipanti, rendendo l’evento un momento di crescita e di confronto.

«Un'esperienza, per tutti noi – afferma il responsabile di DolceMente Marco Federico Lavorgna – davvero indimenticabile. Siamo tornati nella nostra sede di Casa Santa Rita, a Cerreto Sannita (BN), tutti assolutamente carichi di gratitudine per i tantissimi input ricevuti nei giorni scorsi al Sigep World». Giorni intensi, dunque, fatti di incontri e sicuramente nuove future sinergie. Lo staff di DolceMente ha visitato gli stand di aziende rinomate quali Martini Professional, Menz & Gasser, Irca Joygelato, Molino Dallagiovanna, ed ancora Giuso e Corman, specializzata nella produzione di burro di eccellenza, nonché i produttori di macchine per gelato artigianale Carpigiani.

