La vita giovane di Mattia Insolia

Mattia Insolia è morto in un incidente stradale ieri sera, mentre tornava a casa con la sua bicicletta. La sua famiglia aveva appena festeggiato il suo diciottesimo compleanno. Il ragazzo frequentava l’ultimo anno di liceo e amava lo sport, soprattutto il calcio. La strada in cui è avvenuto l’incidente è molto trafficata e spesso si registrano attraversamenti rischiosi. La comunità si stringe intorno alla famiglia di Mattia in questo momento difficile.

C'è sempre qualcuno che confermando l'eccezione assicura la regola per tutti. C'è sempre qualcuno con cui si è cresciuti insieme, a scuola come nei pomeriggi lunghissimi tra un gioco e l'altro, tra un'ansia e l'altra, che riesce a trasformare in realtà, in una possibilità concreta, quello che per chiunque altro resta e probabilmente resterà per sempre solo un sogno. Qui, nel bellissimo e appassionante romanzo di Mattia Insolia, "La vita giovane" (Mondadori), quel ruolo - quel punto di equilibrio con cui chiunque è costretto a confrontarsi - è assunto da Giorgio e Matilde che dopo gli anni di fidanzamento che partono dai tempi della scuola hanno ora deciso di sposarsi, come in una favola, come in una pubblicità degli anni Ottanta.