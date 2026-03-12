Addio a Enrica Bonaccorti | dalla canzone La lontananza all’amore per la tv scompare a 76 anni una delle protagoniste assolute del piccolo schermo

L’Italia piange la scomparsa di Enrica Bonaccorti, che si è spenta a Roma all’età di 76 anni. Nota per la sua carriera in televisione e per aver interpretato la canzone “La lontananza”, la giornalista e conduttrice aveva recentemente rivelato di affrontare una grave patologia considerata non operabile. La sua morte rappresenta la perdita di una figura molto presente nel panorama televisivo italiano.

L’Italia piange la scomparsa di Enrica Bonaccorti. Questa mattina è giunta la notizia che la star è venuta a mancare a Roma a 76 anni dopo aver raccontato pubblicamente, soltanto pochi mesi fa, di avere una grave patologia purtroppo “non operabile”. Una notizia che lascia un vuoto difficile da colmare per l’intero settore dell’intrattenimento visto che Bonaccorti non era soltanto una conduttrice, ma era una presenza costante nelle case italiane, capace di attraversare epoche diverse della tv riuscendo a innovarsi e senza mai sembrare fuori posto. Bonaccorti e gli inizi nel teatro. Una carriera lunga e piena di successi, iniziata nei teatri quando n el 1968 l’allora giovane attrice ligure viene scelta dalla compagnia di Domenico Modugno e Paola Quattrini per lo spettacolo “ Mi è cascata una ragazza nel piatto”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

