La tradizione dei Salvo al Vesevus | Umberto Salvo firma i weekend della pizza a San Giuseppe Vesuviano

Ogni fine settimana, nel locale di via Armando Diaz a San Giuseppe Vesuviano, viene allestita la tradizione dei Salvo al Vesevus, con Umberto Salvo che si occupa personalmente della preparazione delle pizze. Dal venerdì alla domenica, il ristorante ospita la sua arte culinaria, attirando clienti che vogliono assaporare le specialità della pizza napoletana. La presenza di Salvo al banco è una costante di questa iniziativa.

A Gstaad, non la Roccaraso di Rita De Crescenzo, è Napoli mania. Dove uno spinello (non quello che pensate voi) costa un milione di franchi La grande tradizione della pizza napoletana è protagonista a San Giuseppe Vesuviano. Umberto Salvo porta ogni weekend la sua arte al Vesevus Bistrot di via Armando Diaz 193, dove firma personalmente le pizze del venerdì, sabato e domenica. Un nome che racconta una storia importante. Umberto appartiene alla storica famiglia Salvo, legata alla celebre Pizzeria Gorizia di Napoli: sua nonna è Anna Grasso, sorella di Salvatore Grasso, mentre suo padre è Salvatore Salvo, capostipite di una tradizione che ha segnato l’evoluzione della pizza partenopea. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

