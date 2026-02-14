San Salvo piange la morte Giuseppe Panichelli | Quando una vita così giovane si spezza

San Salvo piange la scomparsa di Giuseppe Panichelli, un ragazzo di appena 20 anni, morto in un incidente stradale sabato 13 febbraio 2026. La sua auto si è ribaltata lungo la strada statale, causando la tragica perdita. Giuseppe era conosciuto in città per il suo sorriso e la sua gentilezza, e la comunità si stringe intorno alla famiglia in questo momento difficile.

San Salvo nel Lutto per la Scomparsa di Giuseppe Panichelli, 20 Anni. Il sindaco Emanuela De Nicolis ha espresso il profondo cordoglio dell'amministrazione comunale. Incidente mortale questa mattina a San Salvo: nello scontro frontale tra una Fiat Grande Punto e un autobus che trasportava passeggeri ha perso la vita un 21enne. Giuseppe Panchelli, residente a San Salvo, è deceduto sul colpo. Da chiarire l'esatta dinamica