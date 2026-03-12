Dal 3 aprile, con l’inizio della stagione turistica, la Torre dell’Orologio nel centro storico di Chianciano Terme sarà di nuovo aperta ai visitatori. La riapertura permette al pubblico di accedere alla torre, che si trova nel cuore della città, offrendo la possibilità di ammirare l’edificio e il suo panorama. La struttura, che era chiusa da tempo, torna a essere visitabile per chi desidera scoprire un pezzo di storia locale.

Con l’avvio della stagione turistica riapre al pubblico la Torre dell’Orologio, nel cuore del centro storico di Chianciano Terme. Il monumento, di proprietà comunale e simbolo del patrimonio storico e artistico della città, sarà visitabile con ingresso completamente gratuito dal 3 aprile al 18 ottobre. Il calendario delle aperture è stato pensato per valorizzare le principali festività e i momenti di maggiore afflusso turistico. La riapertura inaugurale è prevista in occasione delle festività pasquali a partire dal 3 aprile. Saranno inoltre garantite aperture nei giorni festivi del 25 aprile (Festa della Liberazione) e del 1° maggio (Festa del Lavoro), oltre a un’apertura straordinaria martedì 24 giugno, in occasione della festa del patrono San Giovanni Battista. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Torre dell’orologio visitabile dal 3 aprile

Articoli correlati

San Felice, via libera alla ricostruzione della Torre dell'OrologioSi aggiunge un altro pezzo alla ricostruzione pubblica sanfeliciana: ha ottenuto il via libera nei giorni scorsi dalla Commissione congiunta...

Leggi anche: Torre dell’Orologio, ok al progetto. Intervento da oltre un milione

Tutti gli aggiornamenti su La Torre dell'orologio visitabile dal 3...

Temi più discussi: Chianciano, per la stagione turistica riapre al pubblico la Torre dell’Orologio; La Torre dell’orologio visitabile dal 3 aprile; Alla ricerca dell’orologio sul campanile: Missione in Patagonia per ripararlo; Storia di orologio da torre da Liguria a Porto Santa Cruz in Patagonia.

Riapre al pubblico la Torre dell’Orologio. Visite gratuite da Pasqua a metà ottobreCHIANCIANO TERME. In vista della nuova stagione turistica la Torre dell’Orologio, nel cuore del Centro Storico di Chianciano Terme, tornerà ad essere Le aperture al pubblico della torre di Chianciano ... ilcittadinoonline.it

Torre dell’orologio, luogo della memoriaSarà riaperta al pubblico dal 15 giugno al 15 ottobre la Torre dell’orologio nel cuore del centro storico di Chianciano... Sarà riaperta al pubblico dal 15 giugno al 15 ottobre la Torre dell’orologio ... lanazione.it

"Buona sera deputato qui ci troviamo a Torre del Greco. L'autista dell'ambulanza mentre corre si filma diverito. Stiamo proprio alla frutta". - facebook.com facebook

#Spagna #Barcellona Dopo l'installazione della monumentale croce a 4 bracci (di 17mt) sulla Torre di Gesù Cristo, la Sagrada Familia ha raggiunto l'altezza di 172,5 metri ed è diventata ufficialmente la chiesa più alta del mondo. x.com