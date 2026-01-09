San Felice via libera alla ricostruzione della Torre dell' Orologio

La Commissione congiunta regionale ha approvato il progetto esecutivo per la ricostruzione della Torre dell'Orologio a San Felice. Questo intervento rappresenta un passo importante nel percorso di riqualificazione e tutela del patrimonio storico della comunità. L'iniziativa si inserisce in un più ampio processo di valorizzazione del territorio, garantendo il rispetto delle caratteristiche originali e la sostenibilità dell'intervento.

Si aggiunge un altro pezzo alla ricostruzione pubblica sanfeliciana: ha ottenuto il via libera nei giorni scorsi dalla Commissione congiunta regionale il progetto esecutivo di ricostruzione della Torre dell’Orologio. A questo punto si attendono solo gli atti formali di autorizzazione ai lavori da. 🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

