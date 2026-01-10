Torre dell’Orologio ok al progetto Intervento da oltre un milione
La Commissione congiunta regionale ha approvato il progetto esecutivo per la ricostruzione della Torre dell’Orologio di Sanfelice. L’intervento, del valore di oltre un milione di euro, rappresenta un passo importante verso il recupero di un patrimonio pubblico storico. Con questa approvazione, si avvia la fase finale dei lavori, contribuendo alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio cittadino.
Per la Torre dell’Orologio ci si avvia a scrivere il capitolo finale. Col via libera giunto dalla Commissione congiunta regionale al progetto esecutivo, la sua ricostruzione è più vicina e un altro pezzo si andrà ad aggiungere alla ricostruzione del patrimonio pubblico sanfeliciano. Per la messa a bando della gara per assegnare le opere da eseguire mancano solamente gli atti formali di autorizzazione ai lavori da parte della Soprintendenza, della Sismica e dell’Agenzia ricostruzioni. Distrutta e rasa al suolo a seguito del terremoto del 2012, ora la Torre dell’Orologio verrà riedificata e potrà riprendere la sua storica funzione tornando ad essere la costruzione identitaria - per eccellenza - che è sempre stata per la comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Partono i lavori per proteggere il potabilizzatore dagli allagamenti: un intervento da oltre un milione
Leggi anche: Restyling completo per la nuova farmacia comunale: un intervento da oltre mezzo milione di euro
San Felice, ok al progetto di ricostruzione della Torre dell'Orologio - Ha ottenuto il via libera nei giorni scorsi dalla Commissione congiunta regionale il progetto esecutivo di ricostruzione della Torre dell’Orologio. lapressa.it
Torre del Greco, Molini Marzoli, primo ok al progetto del polo orafo - Gli ex Molini Meridionali Marzoli si candidano a diventare un centro propulsore delle attività artistiche e delle tradizioni della città. ilmattino.it
Finanziamento regionale per la Torre dell’Orologio di Bassano in Teverina - TusciaTimes.eu (.it) - facebook.com facebook
The Olympic Flame at the foot of #Faenza's Torre dell'Orologio #MilanoCortina2026 #Olympics #TorchRelay2026 #EmiliaRomagna x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.