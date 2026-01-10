Torre dell’Orologio ok al progetto Intervento da oltre un milione

La Commissione congiunta regionale ha approvato il progetto esecutivo per la ricostruzione della Torre dell’Orologio di Sanfelice. L’intervento, del valore di oltre un milione di euro, rappresenta un passo importante verso il recupero di un patrimonio pubblico storico. Con questa approvazione, si avvia la fase finale dei lavori, contribuendo alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio cittadino.

Per la Torre dell’Orologio ci si avvia a scrivere il capitolo finale. Col via libera giunto dalla Commissione congiunta regionale al progetto esecutivo, la sua ricostruzione è più vicina e un altro pezzo si andrà ad aggiungere alla ricostruzione del patrimonio pubblico sanfeliciano. Per la messa a bando della gara per assegnare le opere da eseguire mancano solamente gli atti formali di autorizzazione ai lavori da parte della Soprintendenza, della Sismica e dell’Agenzia ricostruzioni. Distrutta e rasa al suolo a seguito del terremoto del 2012, ora la Torre dell’Orologio verrà riedificata e potrà riprendere la sua storica funzione tornando ad essere la costruzione identitaria - per eccellenza - che è sempre stata per la comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

