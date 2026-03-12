Da oggi tutti vogliamo quel Prada Touch alla Bella Hadid. Nel momento di grande popolarità del blush nei toni intensi come il rosso al melograno, Prada Beauty presenta la sua nuova linea di cosmetici. La campagna promozionale include immagini della modella con look audaci e colori vivaci, attirando l’attenzione dei consumatori. La collezione si concentra su prodotti che combinano eleganza e tendenza.

Bella Hadid, tra le modelle più affermate della sua generazione, è stata scelta perché incarna un’idea contemporanea di sicurezza e individualità. In lei si riflette la visione avant-garde di Prada. Prada Touch, cos'è Il blush multiuso ha una formula ibrida in crema-polvere - cream-to-powder, altamente sensoriale, racchiusa in un design compatto e impilabile, contenuto in un astuccio dalla forma dell'iconico logo triangolare. Pensato per essere portato con sé e adattarsi a ogni momento della giornata, si fonde con la pelle con naturalezza, per un’applicazione immediata e un inconfondibile tocco Prada, sempre e ovunque. Per rendere il gesto del trucco semplice ed essenziale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Da oggi tutti vogliamo quel Prada Touch alla Bella Hadid

Articoli correlati

Da Mark Zuckerberg da Prada a Monica Bellucci e Madonna: tutti i vip alla Milano Fashion Week 2026Via alla Milano Fashion Week 2026 dedicata alle collezioni donna autunno-inverno 26/27: nonostante l’attenzione “divisa” tra la moda a Milano e la...

Bella Hadid torna in passerella dopo lo stop per la malattia, il look alla Paris Fashion Week 2026Alla Paris Fashion Week 2026 alcune presenze si percepiscono ancora prima che la modella compia il primo passo in passerella.