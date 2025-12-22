L’ex liceo Manzoni si trova in via Rubattino. Prima era di proprietà del Pio Albergo Trivulzio, poi è stato utilizzato dal Comune. Ora è di Maurizio Iannone, che l’ha acquistato nel 2020 attraverso la società Bellali srl. “L’ho comprato quando mia figlia era ancora piccola, ora va alle. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - La storia (infinita) del nuovo supermercato da 5 milioni di euro in via Rubattino

Leggi anche: Il "fantasma" di piazza Duomo: l'infinita storia del nuovo progetto che da tempo è atteso nel cuore di Monza

Leggi anche: Il contenzioso più lungo nella storia del Comune, la Schipani Srl pretende altri soldi dopo l'accordo da 21 milioni di euro

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

La storia (infinita) del nuovo supermercato da 5 milioni di euro in via Rubattino - Al posto degli edifici attuali, dovrebbero nascere un supermercato e altri spazi commerciali, ma le pratiche sono blocca ... milanotoday.it

Nuovo supermercato a Ravenna, si riaccende l’ex Amga: inaugurato l’Eurospar tra storia e modernità - Ravenna, 21 novembre 2025 — L’ex area Amga non è più un vuoto urbano, ma un luogo che torna a vivere. ilrestodelcarlino.it

Fontanarosa. La storia infinita del presepe monumento #fontanarosa #presepe #tradizioni #cultura #ottovolante #telenostra - facebook.com facebook