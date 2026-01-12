La storia infinita

La sfida tra le due squadre più forti del campionato rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell'anno. Una partita che combina gioco, emozioni e gol, catturando l’attenzione dei tifosi e degli appassionati. Tra momenti di tensione e polemiche, questa sfida si conferma come un evento di grande rilievo nel panorama sportivo, offrendo spettacolo e intrattenimento a ogni calciatore e spettatore.

Le due squadre più forti del campionato per la più bella partita dell'anno. Gioco, emozioni, gol e anche polemiche. McTominay uomo della notte con una doppietta enorme. Lautaro non pervenuto, leader a corrente alternata. Partita intensissima, che quasi non sembra Serie A. Finisce 2-2 ed è giusto che il Napoli, due volte in svantaggio, non la perda, non lo avrebbe meritato per tutto ciò che ha fatto. Il campionato resta vivo, anche per un palo clamoroso di Mkhitaryan nei minuti di recupero. Per l'Inter è il primo pareggio della stagione, ma soprattutto una mezza delusione: viste le premesse, la sensazione di una grande occasione persa, chissà in quanti lo ammetteranno.

In libreria per TEA “La storia infinita” di Michael Ende - La storia infinita di Ende è uno dei grandi libri per tutti del nostro tempo che ha conquistato, avvinto e incantato generazioni di lettori. corrierenazionale.it

La storia infinita: in sviluppo una nuova serie di film live-action basati sul fantasy di Michael Ende - I nuovi lungometraggi saranno sviluppati e prodotti da Michael Ende Productions e dalla vincitrice dell’Oscar See- cineblog.it

Una storia che cammina con noi da 112 anni Una storia infinita #Reggina1914 #112

