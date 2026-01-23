Avellino la rinascita di Lorenzo | una lettera e una guarigione che raccontano la forza della cura

Avellino, la storia di Lorenzo testimonia come una lettera e un percorso di cura possano rappresentare un momento di rinascita. A sedici anni, Lorenzo affronta una sfida che mette alla prova la sua salute e il suo coraggio, dimostrando l’importanza di un percorso terapeutico attento e di una rete di sostegno. La sua esperienza evidenzia come la cura possa fare la differenza nel percorso di guarigione e di crescita.

AVELLINO – Lorenzo ha sedici anni, un’età in cui il corpo è ancora promessa e la vita sembra procedere per slancio naturale, senza la previsione dell’urto. Eppure, alcune settimane fa, quel movimento si è interrotto bruscamente: una caduta, un grave trauma cranio-facciale, l’arrivo in Pronto soccorso all’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino. Da quel momento, il tempo ha assunto la misura precisa dell’attesa e della cura. La presa in carico è stata immediata. Attorno al ragazzo, il lavoro silenzioso dei reparti, la competenza che si traduce in gesti ripetuti e necessari, un percorso di assistenza definito dall’azienda come attento e altamente professionale.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

