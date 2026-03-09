San Lorenzo la denuncia di una studentessa minorenne | Un uomo mi ha colpito con un pugno

Una studentessa minorenne di San Lorenzo ha denunciato di essere stata colpita con un pugno da un uomo senza fissa dimora mentre si recava a scuola. Nello stesso quartiere, un’altra ragazzina è stata aggredita in modo analogo, secondo quanto riferisce il comitato di quartiere attraverso un post condiviso sui social dai gruppi del quartiere universitario del II municipio.

"Un’altra ragazzina è stata aggredita mentre si recava a scuola da un uomo senza fissa dimora". A denunciare l'accaduto è il comitato di quartiere San Lorenzo con un post rilanciato sui social dai gruppi del quartiere universitario del II municipio. Dopo essere stata colpita al volto e all'addome lungo la via Tiburtina, la minorenne si è presentata con i genitori alla caserma dei carabinieri della stazione Roma San Lorenzo ed ha sporto regolare denuncia-querela. Secondo quanto si apprende, la giovane – un'adolescente italiana – si stava recando a scuola quando, come riferito anche in sede di denuncia, sarebbe stata aggredita da un "senza dimora straniero" che l'avrebbe colpita per poi allontanarsi. 🔗 Leggi su Romatoday.it

