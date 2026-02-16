4 5 6 scritto e diretto da Mattia Torre dal 24 febbraio al 1° marzo al Teatro Vascello
STAGIONE TEATRALE 2025 2026 Dal 24 febbraio al 1° marzo dal martedì al venerdì h 21, sabato h 19 e domenica h 17 4 5 6 scritto e diretto da Mattia Torre con Massimo De Lorenzo, Carlo De Ruggieri, Cristina Pellegrino e con Giordano Agrusta scene Francesco Ghisu costumi Mimma Montorselli produzione Marche Teatro Nutrimenti Terrestri Walsh Durata: 80’ guarda il trailer https:vimeo.com502171666 456 è la storia comica e violenta di una famiglia che, isolata e chiusa, vive in mezzo a una valle oltre la quale sente l’ignoto. Padre, madre e figlio sono ignoranti, diffidenti, nervosi. Si lanciano accuse, rabboccano un sugo di pomodoro lasciato dalla nonna morta anni prima, litigano, pregano, si odiano. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Il Sen(n)o al Teatro Vascello dal 9 febbraio
Dal 9 febbraio al Teatro Vascello va in scena un monologo che affronta un tema scottante: come l’esposizione precoce alla sessualizzazione e alla pornografia su internet abbiano cambiato la nostra cultura.
Poveri Cristi al Teatro Vascello dal 13 febbraio
Dal 13 febbraio, il Teatro Vascello ospita “Poveri Cristi”.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Eventi segnalati dai Comuni; Corso Istruttore Pilates a Bologna il 6-7/6/2026 e 4-5/7/2026; Compass, boom del canale Banche: quasi 5 Mld erogati in 6 mesi, +5% la CQS; LE PANTERE ROSA STRAPPANO UN PUNTO D’ORO IN CASA DELLE LEONESSE DI ALTAMURA.
4 5 6 scritto e diretto da Mattia Torre dal 24 febbraio al 1° marzo al Teatro VascelloSTAGIONE TEATRALE 2025 2026 Dal 24 febbraio al 1° marzo dal martedì al venerdì h 21, sabato h 19 e domenica h 17 4 5 6 scritto e diretto da Mattia Torre ... romadailynews.it
«4 5 6» di Mattia Torre: la dabbenaggine familiare in scena a Roma«4 5 6», il testo teatrale scritto da Mattia Torre nel 2011, torna in scena con gli interpreti originali: Massimo De Lorenzo, Carlo De Ruggieri, Cristina Pellegrino e Giordano Agrusta. L'opera, defini ... it.blastingnews.com
Mattia Torre, scomparso prematuramente nel 2019, è stato un genio del teatro e della televisione italiana (Boris, La linea verticale), autore insuperabile nell’ironizzare sulle nostre miserie. E Valerio Mastandrea, amico e musa di Torre, lo celebra riportando in s - facebook.com facebook