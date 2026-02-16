4 5 6 scritto e diretto da Mattia Torre dal 24 febbraio al 1° marzo al Teatro Vascello

STAGIONE TEATRALE 2025 2026 Dal 24 febbraio al 1° marzo dal martedì al venerdì h 21, sabato h 19 e domenica h 17 4 5 6 scritto e diretto da   Mattia Torre con Massimo De Lorenzo, Carlo De Ruggieri, Cristina Pellegrino e con  Giordano Agrusta scene  Francesco Ghisu costumi Mimma Montorselli produzione Marche Teatro  Nutrimenti Terrestri Walsh Durata: 80’ guarda il trailer https:vimeo.com502171666 456 è la storia comica e violenta di una famiglia che, isolata e chiusa, vive in mezzo a una valle oltre la quale sente l’ignoto. Padre, madre e figlio sono ignoranti, diffidenti, nervosi. Si lanciano accuse, rabboccano un sugo di pomodoro lasciato dalla nonna morta anni prima, litigano, pregano, si odiano. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

