La Spezia | ticket sanitari e pignoramenti improvvisi

A La Spezia, numerosi cittadini si sono trovati ad affrontare richieste di pagamento improvvise e pignoramenti riguardanti ticket sanitari non saldati o esenzioni contestate, alcune risalenti anche a dieci anni fa. La situazione ha generato un clima di tensione sociale, con persone che si sono viste notificare avvisi di pagamento senza preavviso. La questione riguarda l’intera comunità e coinvolge vari soggetti.

La Spezia vive un momento di forte tensione sociale legata alla gestione del debito sanitario. Centinaia di cittadini hanno ricevuto improvvisi solleciti di pagamento e avvisi di pignoramento per ticket sanitari non saldati o esenzioni contestate, talvolta risalenti a dieci anni fa. Il Partito Comunista Italiano ha lanciato un appello urgente chiedendo la sospensione immediata delle procedure esecutive e una verifica trasparente di ogni posizione contestata. I documenti giunti ai privati contengono importi che in alcuni casi sfiorano le migliaia di euro, spesso privi di dettagli chiari sulle prestazioni richieste. La situazione sta generando un senso di smarrimento tra i residenti, che si trovano a fronteggiare richieste retroattive senza spiegazioni adeguate da parte dell’ASL 5 spezzina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

