Ticket sanitari non pagati arriva la sanatoria | come cancellare la sanzione

Arriva una sanatoria che permette di cancellare le sanzioni per chi ha ricevuto verbali di contestazione per ticket sanitari non pagati. I cittadini interessati potranno ora sistemare la propria posizione senza rischiare multe salate, grazie a una nuova opportunità di regolarizzazione.

Ats Brianza applica la nuova legge regionale: chi ha ricevuto i verbali per il 2020 può evitare la multa versando solo il dovuto entro il 31 dicembre 2026 Arriva una boccata d'ossigeno per i cittadini che hanno ricevuto verbali di contestazione per ticket sanitari non pagati. Ats Brianza ha infatti pubblicato le istruzioni operative relative alle agevolazioni previste dalla legge regionale numero 20 del 31 dicembre 2025, che consente di evitare le sanzioni amministrative a chi regolarizzerà la propria posizione entro la fine di quest'anno. La misura riguarda anche migliaia di cittadini della provincia di Lecco che hanno ricevuto accertamenti per prestazioni specialistiche ambulatoriali e farmaceutiche fruite con esenzioni reddituali senza averne effettivamente diritto.🔗 Leggi su Leccotoday.it

