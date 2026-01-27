La Regione Emilia-Romagna è chiamata a fornire chiarimenti sull’importo aggiornato dei ticket sanitari non pagati a Reggio, dove si stima una cifra vicina ai 3 milioni di euro. La richiesta, presentata da rappresentanti di Fratelli d’Italia, mira a fare luce sulla gestione e sull’entità delle somme ancora dovute all’azienda sanitaria locale.

"Qual è l’importo aggiornato relativo ai ticket sanitari non pagati nella provincia di Reggio?". La richiesta arriva, con un’interrogazione rivolta alla giunta regionale dell’Emilia-Romagna, da Alessandro Aragona e Marta Evangelisti di Fratelli d’Italia. "L’ammontare dei ticket non pagati a livello regionale – spiegano i due consiglieri – è passato dai 7,5 milioni di euro del 2020 ai 21,3 milioni nel 2024: il numero dei pazienti che hanno ricevuto l’invito a regolarizzare il pagamento del ticket è passato dagli 88.368 del 2020 ai 245.799 del 2024"’. Rimarcano: "Un’alta percentuale di ticket non riscossi, soprattutto per il pronto soccorso, è riferita a cittadini irreperibili che, una volta terminate le verifiche sull’anagrafica, diventano inesigibili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Aragona (Fdi): "A Reggio ticket sanitari non pagati per 3 milioni di euro. La Regione spieghi"

