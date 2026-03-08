Le migliori sfilate della Paris Fashion Week e gli abiti più belli delle collezioni Autunno Inverno 2026-2027

Durante la Paris Fashion Week, sono state presentate le collezioni AutunnoInverno 2026-2027 di vari brand come Balenciaga, Givenchy, Dior, Schiaparelli, Saint Laurent e Tom Ford. Le sfilate hanno mostrato gli abiti più rappresentativi di ciascun marchio, attirando l’attenzione sui look che hanno aperto e chiuso gli eventi. Le passerelle hanno messo in mostra le tendenze principali della prossima stagione.

