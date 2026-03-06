Iran indagine su strage nella scuola | probabile responsabilità Usa
Un'indagine è in corso in Iran sulla strage avvenuta in una scuola, con l’obiettivo di chiarire le responsabilità. Le autorità iraniane stanno analizzando i dettagli dell’incidente e coinvolgono elementi internazionali nel procedimento. Al momento, non ci sono conferme ufficiali su eventuali responsabilità di altri paesi, ma le accuse si concentrano sugli Stati Uniti. La vicenda rimane sotto attenzione internazionale.
Roma, 6 mar. (askanews) – L’amministrazione statunitense sta cercando di fare luce su quanto accaduto a Minab, una cittadina a oltre 960 chilometri da Teheran, ma vicino alla cruciale via d’acqua dello Stretto di Hormuz, dove una scuola elementare femminile è stata colpita da un bombardamento costato la vita ad almeno 175 persone, di cui per la maggior parte bambine. Secondo quanto emerge dai media statunitensi Reuters, New York Times e Nbc, gli investigatori militari statunitensi ritengono probabile che le forze statunitensi siano responsabili dell’attacco alla scuola elementare Shajareh Tayyebeh di sabato scorso. Tuttavia le indagini, riportano fonti alla Reuters, non hanno ancora raggiunto una conclusione definitiva né completato lo studio delle dinamiche, hanno detto due funzionari statunitensi a Reuters. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
