Iran indagine su strage nella scuola | probabile responsabilità Usa

Un'indagine è in corso in Iran sulla strage avvenuta in una scuola, con l’obiettivo di chiarire le responsabilità. Le autorità iraniane stanno analizzando i dettagli dell’incidente e coinvolgono elementi internazionali nel procedimento. Al momento, non ci sono conferme ufficiali su eventuali responsabilità di altri paesi, ma le accuse si concentrano sugli Stati Uniti. La vicenda rimane sotto attenzione internazionale.