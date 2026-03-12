Il 5 marzo, tramite la propria pagina di X, il presidente ucraino ha annunciato che le forze ucraine hanno intercettato e distrutto un ingente numero di droni durante un attacco in Medio Oriente. L'evento ha attirato l'attenzione internazionale e coinvolge diverse parti della regione. La notizia riguarda un episodio specifico di combattimento che si inserisce in un contesto di crescente tensione tra le nazioni coinvolte.

Giovedì 5 marzo, tramite la propria pagina personale di X, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha annunciato di aver ricevuto una richiesta di supporto specifico da parte degli Stati Uniti per assistere i Paesi della regione mediorientale presi di mira dalla rappresaglia iraniana all’ aggressione di Washington e di Israele, che hanno scatenato la Terza guerra del Golfo il 28 febbraio scorso. In cambio di una rinnovata pressione nei confronti della Federazione Russa affinché accetti quantomeno un cessate il fuoco, l’inquilino di Palazzo Mariinskij ha quindi messo sul tavolo l’esperienza e le competenze ucraine in campo industriale, ingegneristico e bellico maturate dopo oltre quattro anni di guerra. 🔗 Leggi su It.insideover.com

