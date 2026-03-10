L'Ucraina utilizza droni e altre risorse per supportare le operazioni nel Medio Oriente. Sul campo, le forze ucraine condividono tecniche e conoscenze militari acquisite nel conflitto con la Russia. Questa collaborazione si sviluppa attraverso scambi di strumenti e know-how, con l’obiettivo di rafforzare le capacità difensive in altre aree di crisi. La presenza di questa cooperazione si sta consolidando in modo crescente.

Quando una guerra dura anni, diventa anche un laboratorio. È quello che sta accadendo all’Ucraina, dove l’esperienza accumulata nella guerra con la Russia sta attirando l’attenzione ben oltre l’Europa. Dopo l’escalation delle tensioni in Medio Oriente e gli attacchi dell’Iran contro infrastrutture e rotte commerciali, diversi Paesi stanno guardando proprio a Kiev per capire come difendersi da droni, missili e minacce ibride. Come l'esperienza l'Ucraina potrebbe essere utile nel conflitto in Iran Una settimana di guerra nella regione è bastata a chiarire un punto: contrastare attacchi a basso costo con sistemi di difesa molto costosi rischia di diventare insostenibile. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Dai droni al mare, così l?Ucraina può aiutare a difendere il Medio Oriente: dal supporto operativo al know-how militare

Articoli correlati

Ucraina, Zelensky: "Nostri esperti in Medio Oriente per aiutare contro i droni iraniani"L’Ucraina invierà esperti per fornire consulenza agli Stati Uniti e ai paesi del Medio Oriente su come respingere gli attacchi dei droni iraniani la...

Dalla tempesta militare in Medio Oriente al rischio di guerra commerciale permanente. Come negli anni TrentaMilano – I conflitti armati, ed in particolare quello che coinvolge l’Iran e il Medio Oriente, incidono sui flussi del commercio internazionale sotto...

Una raccolta di contenuti su Medio Oriente

Temi più discussi: Nuovo attacco di Israele su Teheran. Spostata a Baku ambasciata italiana a Teheran; La guerra in Medio Oriente - La giornata del 6 marzo LIVE BLOG; Guerra in Medio Oriente, in fiamme una petroliera Usa nel Golfo; Emirati Arabi, spiagge assediate dai droni. Da 48 ore in un garage. Le esplosioni continuano.

Dai droni al mare, così l’Ucraina può aiutare a difendere il Medio Oriente: dal supporto operativo al know-how militareQuando una guerra dura anni, diventa anche un laboratorio. È quello che sta accadendo all’Ucraina, dove l’esperienza accumulata ... msn.com

L'Iran allarga il conflitto e Trump richiede supporto specifico all'Ucraina contro i droni di TeheranIl presidente americano vuole essere coinvolto nella selezione del successore di Khamenei. Telefonata tra Macron, Meloni e Mitsotakis per coordinare l'invio di mezzi militari a Cipro e nel Mediterran ... ilfoglio.it

MEDIO ORIENTE | L'Unhcr afferma che in Libano ci sono oltre 100.000 nuovi sfollati in 24 ore a causa della guerra. #ANSA - facebook.com facebook

A #Seoul gli automobilisti sudcoreani corrono a fare rifornimento, con lunghe code alle stazioni di servizio, dopo l'impennata dei prezzi del petrolio in seguito al conflitto in Medio Oriente. x.com