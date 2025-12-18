Piacenza 2030 presentati i progetti e la Guida dei Comuni sostenibili
Il Salone Pierluigi di Palazzo Farnese ha ospitato, giovedì 18 dicembre, l’incontro
Il Salone Pierluigi di Palazzo Farnese è stato teatro, nel pomeriggio di giovedì 18 dicembre, dell’incontro "Insieme verso la città futura", promosso dal Comune di Piacenza nell’ambito del percorso Piacenza 2030. L’iniziativa è stata dedicata alla restituzione pubblica delle politiche comunali. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche: La Rete dei Comuni Sostenibili in prima linea: premi e progetti al City Vision 2025
Leggi anche: Una “Libellula” in via Tasso: la Provincia entra nella Rete dei Comuni Sostenibili
"Piacenza 2030", presentati i progetti e la Guida dei Comuni sostenibili - Il Salone Pierluigi di Palazzo Farnese è stato teatro, nel pomeriggio di giovedì 18 dicembre, dell’incontro "Insieme verso la città futura", promosso dal Comune di Piacenza nell’ambito del percorso Pi ... ilpiacenza.it
Libri da regalare e da regalarsi, presentati da Micaela Ghisoni Libreria Fahrenheit 451 Bookbank Libri D'altri Tempi PagineLibreria Feltrinelli Librerie Librerie Giunti al Punto - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.