Piacenza 2030 presentati i progetti e la Guida dei Comuni sostenibili

Il Salone Pierluigi di Palazzo Farnese ha ospitato, giovedì 18 dicembre, l'incontro

piacenza 2030 presentati i progetti e la guida dei comuni sostenibili

© Ilpiacenza.it - "Piacenza 2030", presentati i progetti e la Guida dei Comuni sostenibili

Il Salone Pierluigi di Palazzo Farnese è stato teatro, nel pomeriggio di giovedì 18 dicembre, dell'incontro "Insieme verso la città futura", promosso dal Comune di Piacenza nell'ambito del percorso Piacenza 2030. L'iniziativa è stata dedicata alla restituzione pubblica delle politiche comunali.

piacenza 2030 presentati progetti"Piacenza 2030", presentati i progetti e la Guida dei Comuni sostenibili - Il Salone Pierluigi di Palazzo Farnese è stato teatro, nel pomeriggio di giovedì 18 dicembre, dell’incontro "Insieme verso la città futura", promosso dal Comune di Piacenza nell’ambito del percorso Pi ... ilpiacenza.it

