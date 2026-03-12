La Regione apre le porte all’Acqua Pubblica

Oggi, 12 ottobre, la Regione ha annunciato l'apertura alle proposte dell’Acqua Pubblica. La nota stampa del Coordinamento campano per l’Acqua Pubblica specifica che l’iniziativa riguarda le modalità di gestione e le decisioni relative al servizio idrico regionale. La comunicazione è stata diffusa attraverso i canali ufficiali e mira a coinvolgere le parti interessate nel processo decisionale.

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Coordinamento campano per l'Acqua Pubblica: "Oggi 12.03.2026 il coordinamento campano per l'Acqua pubblica ha avuto un incontro proficuo con il presidente della Regione Campania Roberto Fico e con l'assessora all'Ambiente Claudia Pecoraro, in merito alla delibera in autotutela sulla grande adduzione dell'acqua regionale. All'incontro era presente insieme a padre Alex Zanotelli una piccola delegazione del coordinamento ed il prof. Alberto Lucarelli. Prendiamo atto che c'è una precisa volontà politica di ricondurre la gestione regionale dell'acqua in mani totalmente pubbliche, con la costituzione di una società senza partecipazione dei privati, nel rispetto della volontà popolare di 26 milioni d'italiani nel referendum del 2011.