Where Winds Meet si espande gratuitamente | la nuova regione Hexi apre le porte a territori inesplorati

Where Winds Meet si espande gratuitamente, e questa novità arriva con l’apertura della regione Hexi, che permette ai giocatori di esplorare nuove terre. La decisione di aggiungere questa zona nasce dall’interesse degli sviluppatori di offrire più contenuti senza costi aggiuntivi. La regione, situata in un’area poco conosciuta del mondo di gioco, introduce ambienti ancora inediti e sfide inedite per i fan del titolo. A partire dal 6 marzo, gli utenti potranno entrare in questa zona e scoprire i suoi segreti.

Il vasto universo di Where Winds Meet, l'ambizioso gioco di ruolo open world sviluppato da Everstone Studio, sta per espandersi ulteriormente con l'arrivo della nuova regione Hexi, disponibile gratuitamente a partire dal 6 marzo. Questo aggiornamento introduce un'area completamente nuova, progettata per ampliare l'esplorazione, arricchire la narrazione e offrire nuove opportunità ai giocatori senza alcun costo aggiuntivo. Già disponibile su PlayStation 5, PC tramite Steam ed Epic Games Store, oltre che su dispositivi iOS e Android, il titolo continua a evolversi attraverso aggiornamenti sostanziali, consolidando la propria identità come uno degli open world più ambiziosi e affascinanti ispirati alla tradizione orientale.