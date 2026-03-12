La Primavera al Maiorano Boutique Hotel offre un'opportunità di relax tra benessere e sapori, con le festività di Pasqua, Pasquetta, il 25 aprile e il 1° maggio come momenti ideali per una pausa. Durante questi giorni, l'hotel propone pacchetti dedicati a chi cerca un soggiorno all'insegna del comfort e della buona cucina. È possibile scegliere tra diverse offerte pensate per le festività primaverili.

Pasqua, Pasquetta, 25 aprile e 1° maggio sono l’occasione perfetta per concedersi una pausa tra benessere e gusto. Il Maiorano Boutique Hotel propone pacchetti dedicati pensati per vivere giorni di relax nel cuore del Gargano. Disponibili opzioni anche per 2 notti.?? Scopri tutti i pacchetti: https:www.hotelmaiorano.itpacchetti Per info e prenotazioni:? 345 870 4031. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La Primavera al Maiorano Boutique Hotel

