Gli operatori che lavorano nei servizi di ristorazione del Marriott Hotel di Roma sono stati pagati e hanno ricevuto tutti i compensi che erano loro dovuti, tredicesima compresa. A comunicarlo è la stessa catena alberghiera – la proprietà Russotti Gestioni Hotels – che specifica che la trentina di lavoratori che hanno partecipato allo sciopero di venerdì sono dipendenti di un’azienda che ha l’appalto del servizio di ristorazione, la Hotel Evolution. La risoluzione (almeno temporanea) della vicenda è partita dall’intervento della stessa società che gestisce il marchio del Marriott in Italia che ha fatto espressa messa in mora nei confronti della Hotel Revolution alla quale ha chiesto “la tempestiva regolarizzazione delle mancate spettanze economiche”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sciopero dei lavoratori della ristorazione al Marriott Hotel, la catena di hotel interviene sulla ditta in appalto: “Pagati tutti gli stipendi”

Leggi anche: Sciopero del personale al Marriot Park Hotel di Roma: stipendi e tredicesima in ritardo

Leggi anche: In viale Miramare un hotel di lusso: Marriott International sbarca in città

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Non possiamo permetterci di festeggiare Natale: lavoratori in un hotel di Roma in sciopero per i pagamenti in ritardo; Sciopero del personale delle cucine al Marriot Park Hotel di Roma: stipendi e tredicesima in ritardo.

Sciopero del personale delle cucine al Marriot Park Hotel di Roma: stipendi e tredicesima in ritardo - La Russotti Gestioni Hotels è intervenuta per far pagare gli stipendi ai lavoratori della ristorazione in appalto alla Hotel Evolution ... ilfattoquotidiano.it