Sciopero dei lavoratori della ristorazione al Marriott Hotel la catena di hotel interviene sulla ditta in appalto | Pagati tutti gli stipendi
Gli operatori che lavorano nei servizi di ristorazione del Marriott Hotel di Roma sono stati pagati e hanno ricevuto tutti i compensi che erano loro dovuti, tredicesima compresa. A comunicarlo è la stessa catena alberghiera – la proprietà Russotti Gestioni Hotels – che specifica che la trentina di lavoratori che hanno partecipato allo sciopero di venerdì sono dipendenti di un’azienda che ha l’appalto del servizio di ristorazione, la Hotel Evolution. La risoluzione (almeno temporanea) della vicenda è partita dall’intervento della stessa società che gestisce il marchio del Marriott in Italia che ha fatto espressa messa in mora nei confronti della Hotel Revolution alla quale ha chiesto “la tempestiva regolarizzazione delle mancate spettanze economiche”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Sciopero del personale al Marriot Park Hotel di Roma: stipendi e tredicesima in ritardo
Leggi anche: In viale Miramare un hotel di lusso: Marriott International sbarca in città
Non possiamo permetterci di festeggiare Natale: lavoratori in un hotel di Roma in sciopero per i pagamenti in ritardo; Sciopero del personale delle cucine al Marriot Park Hotel di Roma: stipendi e tredicesima in ritardo.
Sciopero del personale delle cucine al Marriot Park Hotel di Roma: stipendi e tredicesima in ritardo - La Russotti Gestioni Hotels è intervenuta per far pagare gli stipendi ai lavoratori della ristorazione in appalto alla Hotel Evolution ... ilfattoquotidiano.it
“Non possiamo permetterci di festeggiare Natale”: lavoratori in sciopero per i pagamenti in ritardo dell’hotel a Roma - I lavoratori del Marriott Park Hotel in sciopero a Roma: “Situazione insostenibile, come possiamo goderci le feste? fanpage.it
Sciopero di 3 ore, stamani, dei lavoratori della Amom di Badia al Pino. La protesta dei 70 dipendenti è motivata dall’incertezza sul futuro. La fase attuale è caratterizzata dal calo di ordini e di fatturato e dal conseguente ricorso ai contratti di solidarietà. #cgilare - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.